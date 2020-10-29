شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يستأنف الانخفاض – تحليل - 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم سعر النفط تداولات سلبية قوية يوم أمس ويبدأ الضغط على حاجز 37.00، حيث يتحرك داخل قناة لحظية هابطة تدعم فرص تحقيق مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 36.10، بينما يمثّل كسره عامل سلبي سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 34.30 كهدف تالي.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 39.35.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 35.50 والمقاومة 38.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط