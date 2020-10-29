شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يقترب من الهدف – تحليل - 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر تداولات سعر الذهب حول 1880.00 بعد الانخفاض القوي الذي شهده مساء يوم أمس، بانتظار مزيد من الانخفاض لتحقيق هدفنا الرئيسي المنتظر عند 1860.90، مع الإشارة إلى أن السعر يواجه ضغط سلبي يدعم فرص كسر المستوى المذكور ومن ثم فتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن كسره سيدفع السعر إلى 1794.85 كهدف سلبي تالي.
وبالتالي، سيبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يندفع السعر لاختراق مستوى 1901.80 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1860.00 والمقاومة 1900.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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