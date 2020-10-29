شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يحقق مكاسب قوية – تحليل - 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تداولات يوم أمس فوق مستوى 1.3240 بعد الاندفاع القوي الذي شهده في الجلسات الأخيرة، ليتحوّل المسار اللحظي نحو الارتفاع، بانتظار اختبار مستوى 1.3362 مبدئياً، وكما أشرنا في تحديثنا الفني الأخير، اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1.3500 ثم 1.3612 كمحطات إيجابية تالية.

وبالتالي، سيكون الاتجاه الصاعد متوقعاً خلال الجلسات القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن كسر 1.3240 والثبات دونه من جديد سيوقف الارتفاع المقترح ويضغط على السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3240 والمقاومة 1.3390

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد