شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يفقد العزم – تحليل - 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار مقابل الين بعض الميل الصاعد الطفيف ليختبر مقاومة القناة اللحظية الصاعدة التي تظهر بالصورة، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي بشكل واضح ليصل إلى مناطق التشبع في الشراء، مما يشكّل حافز سلبي ننتظر أن يساهم بدفع السعر لاستئناف الاتجاه الرئيسي الهابط، والذي يستهدف مستوى 103.65 كمحطة رئيسية تالية.
المتوسط المتحرك 50 يواصل الضغط سلباً على السعر، لنحتفظ بتوقعاتنا للاتجاه الهابط بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 105.20.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 103.60 والمقاومة 105.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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