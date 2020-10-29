شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواجه ضغط سلبي قوي – تحليل - 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية قوية يوم أمس ليكسر مستوى 1.3000 ويستقر دونه، مما يقدّم إشارات على توجه السعر للتحول نحو الانخفاض، خصوصاً بعد أن أكمل تشكيل تركيبة فنية سلبية تملك أهداف سلبية تصل إلى 1.2810، لكننا نلاحظ أن دعم القناة الصاعدة يحاول حماية السعر من تكبّد مزيد من الخسائر، مدعوماً بإيجابية مؤشر ستوكاستيك.

لذلك، نحن بحاجة لمراقبة التداولات القادمة للحصول على إشارة أوضح للاتجاه التالي، مع الإشارة إلى أن كسر 1.2970 والثبات دونه سيبقي على الضغط السلبي قائماً ويدفع السعر نحو 1.2810 ثم 1.2705 كمحطات سلبية تالية، بينما اختراق 1.3000 سينعش فرص استئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد الذي يتواجد هدفه الأول عند 1.3225.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2890 والمقاومة 1.3090

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي