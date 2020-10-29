شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يواجه دعم قوي – تحليل - 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وجد زوج اليورو مقابل الدولار دعم قوي عند حاجز 1.1720، حيث توقف الانخفاض القوي هناك ويبدأ السعر محاولات تعافي وبناء موجة صاعدة، لكننا نلاحظ أن المتوسط المتحرك 50 يشكّل ضغط سلبي أمام السعر ليعيق عملية الارتفاع، بينما يواجه السعر ضغط سلبي متأثراً بنموذج القمة المزدوجة المكتمل مسبقاً والذي تظهر ملامحه بالصورة.
وبالتالي، فإن التعارض بين العوامل الفنية يجعلنا نفضّل التوقف على الحياد إلى أن نحصل على إشارة أوضح للاتجاه التالي، والتي سنحصل عليها من خلال كسر الدعم 1.1720 أو اختراق المقاومة 1.1785، مع الإشارة إلى أن كسر الدعم المذكور سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط والتوجه نحو 1.1540 كهدف سلبي تالي، بينما اختراق المقاومة سيحرر السعر من الضغط السلبي ويدفع الزوج لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد، مستهدفاً 1.1900 مبدئياً.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1650 والمقاومة 1.1850
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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