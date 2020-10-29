شكرا لقرائتكم خبر عن إمداد صناعة البترول والبتروكيماويات بـ5.8 مليار متر مكعب غاز طبيعى خلال عام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مسئولة بقطاع البترول، فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه تم إمداد صناعة البترول والبتروكيماويات بكميات من الغاز الطبيعى قدرها 5.8 مليار قدم مكعب غاز خلال العام الماضى 2019.

يذكر أن الكميات الموزعة من الغاز الطبيعى على قطاعات الاستهلاك بالسوق المحلى خلال عام 2019 بلغت 63.8 مليار متر مكعب وبلغ إجمالى الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى خلال 2020-2019 بلغ حوالى5.8مليار قدم مكعب غاز يومياً تشمل 60% لقطاع الكهرباء و23% لقطاع الصناعة و11% لمشروعات قطاع البترول ومشتقات الغاز و6% للاستهلاك المنزلى وتموين السيارات.

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وكان المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، قد أعلن خلال شهر مايو الماضى الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات ووضع استراتيجية جديدة لتطوير تلك الصناعة، لتنفيذها خلال الفترة مابين عامى 2020-2035 وأنه جارى حالياً مراجعتها نهائياً تمهيداً لاعتمادها وسريان تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح الملا أن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى دعم الصناعات البتروكيماوية وجعلها أكثر ملائمة للتطورات والمتغيرات على المستوى العالمى فى السنوات المقبلة، مضيفا أن الاستراتيجية تسعى إلى الاستمرار فى زيادة القيمة المضافة لأنشطة ومشروعات إنتاج البتروكيماويات فى مصر والمنتجات التى توفرها بهدف توفير احتياجات السوق المحلى من المنتجات البتروكيماوية الوسيطة والنهائية والتى تعد مدخلات انتاج رئيسية للعديد من الصناعات وتقليل مايتم استيراده وفتح فرص جديدة للتصدير الامر الذى يسهم فى تحسين الميزان التجارى للدولة وتوفير موارد جديدة بالنقد الاجنبى.