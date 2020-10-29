شكرا لقرائتكم خبر عن 11 معلومة عن مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهدف مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج والذى يتم تنفيذه حاليا وزارة البترول والثروة المعدنية بقيادة المهندس طارق الملا تعظيم فرص البحث والاستكشاف والإنتاج وزيادة الاستثمارات وجذب شركات عالمية جديدة لم تعمل فى مصر من قبل وتعزيز استثمارات الشركات القائمة، وفيما يلى أهم المعلومات المتعلقة بهذا المشروع والتى كانت كالتالي..

1- يعد الأول من نوعه فى صناعة البترول المصرية.

2-يتم تنفيذه فى إطار البرنامج الأول بمشروع تطوير وتحديث قطاع البترول واستحداث آليات متطورة للمساعدة على سرعة وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية.

3-يدعم تنافسية مصر فى مجالات البحث والاستكشاف.

4- انعكاسات إيجابية على زيادة الاحتياطيات ومعدلات الإنتاج من البترول والغاز.

5- يمثل نقلة نوعية حديثة فى آليات تسويق الفرص الاستثمارية البترولية من خلال بوابة رقمية متكاملة لنشاط البحث والاستكشاف والإنتاج للموارد البترولية والغازية.

Advertisements

6-يجرى الاعداد لتدشين هذه البوابة خلال الفترة القريبة المقبلة قبل نهاية العام.

7-البوابة تضم البيانات الفنية الخاصة بهذا النشاط وتعمل على تعظيم قيمتها وتطويرها.

8-التسويق عالمياً امام شركات البترول العالمية وتوضيح الفرص والمؤشرات والاحتمالات.

9-الترويج من خلال البوابة الجديدة للمزايدات العالمية التى سيطرحها قطاع البترول امام المستثمرين خلال الفترة المقبلة للبحث فى مناطق جديدة واعدة.

10-تطبيق هذه الآلية المتطورة يساعد على سرعة اتخاذ قرارات الاستثمار فى مصر من خلال رؤية واضحة مبنية على المعلومات والبيانات ويعكس مواكبة قطاع البترول لاستخدامات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى عالميا فى هذه الصناعة.

11-تسهل البوابة الرقمية عملية شراء حزم البيانات الفنية لكل منطقة من خلالها دون الحاجة إلى قدوم الشركات إلى مصر بما يؤدى إلى سرعة انجاز الإجراءات الخاصة بالاستثمار فى مجال الاستكشاف وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الشركات العالمية للحصول على حزم البيانات والتقدم للمزايدات البترولية.