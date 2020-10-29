شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار يتعرض للضغط السلبي – تحليل صباحي – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم إعمار (4220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، بضغط سلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، وتحت سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المستويات اللحظية، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -2.63% بما يعادل -0.25 نقطة.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره لمستوى الدعم 9.04، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 8.35.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8.71 ومستوى المقاومة 9.66.