شكرا لقرائتكم خبر عن الأسماك يستند لدعم متوسطه المتحرك البسيط – تحليل صباحي – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الأسماك (6050) في آخر جلساته، ليستند السهم من جديد إلى دعم متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، في ظل محاولاته المستمرة اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.53% بما يعادل -0.25 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط ثبات مستوى الدعم 44.45، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 57.50.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 42.00 ومستوى المقاومة 50.00.