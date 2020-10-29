شكرا لقرائتكم خبر عن معدنية يسارع بجني أرباحه – تحليل صباحي – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم معدنية (2220) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليسارع السهم جني أرباح ارتفاعاته الأخيرة، ليسجل خسائر في آخر جلساته بلغت نسبتها -4.95% بما يعادل -1.75 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ونلاحظ وسط ذلك بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السهم، ما يوحي ببدء تكون دايفرجنس إيجابي بها.

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لهذا تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 31.50، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 38.65.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 31.50 ومستوى المقاومة 38.00.