شكرا لقرائتكم خبر عن ميفك ريت يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبط سهم ميفك ريت (4346) في آخر جلساته، وسط استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليؤكد بهذا الانخفاض على كسر خط اتجاه فرعي صاعد بالمدى القصير، ليسجل السهم خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -1.63% بما يعادل -0.12 نقطة، ولكن أمام ذلك نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أدنى مستوى 7.55، ليستهدف مستوى الدعم المهم 6.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.08 ومستوى المقاومة 7.55.