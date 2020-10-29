شكرا لقرائتكم خبر عن أنابيب يستند لدعم مهم – تحليل صباحي – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم أنابيب (2200) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليستند السهم بهذا الانخفاض لمستوى الدعم المهم 14.70، مسجلاً خسائر في آخر جلساته بنسبة بلغت -0.81% بما يعادل -0.12 نقطة، وذلك بضغط سلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، أمام تداولات السهم بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى المتوسط، كما نلاحظ بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، ولكن بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 14.70، ليستهدف مستوى المقاومة 16.20.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 14.00 ومستوى المقاومة 15.56.