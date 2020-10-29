شكرا لقرائتكم خبر عن ميدغلف للتأمين يقلص بعضاً من خسائره – تحليل صباحي – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد تسجيل سهم ميدغلف للتأمين (8030) لأدنى سعر له في آخر جلساته عند 20.60، ليرتد منه السهم ارتفاعاً على اثر ثبات مستوى الدعم 21.23، ليقلص من خسائره ويغلق على تراجع بنسبة بلغت -2.01% بما يعادل -0.44 نقطة، فالدعم السابق ذكره يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية لآخر موجة صاعدة على المدى المتوسط (من 13.00 إلى 29.45)، وذلك وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول بذلك تصريف بعضاً من هذا التشبع البيعي، أمام استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

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لهذا نحن نتوقع انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 21.23، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 19.28 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 19.28 ومستوى المقاومة 23.17.