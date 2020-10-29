شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم وقت اللياقة (1830) في آخر جلساته، وذلك مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.54% بما يعادل ريال واحد، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بها.
لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة مع استقراره أدنى مستوى 65.00، ليستهدف مستوى الدعم 57.80.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.00 ومستوى المقاومة 67.10.
كانت هذه تفاصيل خبر وقت اللياقة وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 29-10-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.