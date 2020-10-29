شكرا لقرائتكم خبر عن وقت اللياقة وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم وقت اللياقة (1830) في آخر جلساته، وذلك مع تأثره بكسر خط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق على المدى القصير، مع تواصل الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.54% بما يعادل ريال واحد، أمام بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، في محاولة منه لتصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بها.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة مع استقراره أدنى مستوى 65.00، ليستهدف مستوى الدعم 57.80.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 60.00 ومستوى المقاومة 67.10.