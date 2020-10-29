شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 29-10-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها -0.93% ليخسر المؤشر نحو -75.85 نقطة، وذلك وسط تأثره بكسر خط اتجاه صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة كسره للدعم 8,076.79، ليستهدف بعدها مباشرة مستوى الدعم 7,808.54.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7,995.71 ومستوى المقاومة 8,490.38.