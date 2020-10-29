شكرا لقرائتكم خبر عن 223 مليون دولار واردات مصر من السيارات فى أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت الواردات المصرية من سيارات الركوب ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات حكومية، حيث بلغت قيمة وارداتها نحو 223.7 مليون دولار في شهر أغسطس الماضي، مقابل 163.9 مليون دولار في شهر أغسطس عام 2019، بزيادة بلغت نسبتها نحو 36.5%.

ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات السيارات جاءت ضمن قائمة السلع التي ارتفعت صادراتها خلال شهر أغسطس الماضي، والتي ضمت واردات البترول الخام بنحو 272.9 مليون دولار، مقابل 162.7 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 67.8%، يليها واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بنحو 184.2 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 136.6 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بنسبة ارتفاع قدرها 34.9%.

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وضمت قائمة السلع واردات الزيوت المكررة بقيمة 70.9 مليون دولار أغسطس الماضي، مقابل 40.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 132.8%، وواردات الألبان ومنتجاتها بقيمة 63.3 مليون دولار، مقابل 40.2 مليون دولار خلال فترة المقارنة بزيادة نسبتها 57.7%، إلى جانب الواردات المصرية من الجرارات وحدات كاملة، وبلغت قيمتها 34.2 مليون دولار في أغسطس الماضي، مقابل 26.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2019، بزيادة نسبتها 29.3%.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النشرة الشهرية لبيانات التجـارة الخارجية أغسطس 2020، وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى 3.02 مليار دولار خلال أغسطس 2020، مقابل 3.80 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 20.5٪.