شكرا لقرائتكم خبر عن أغلى انتخابات أمريكية في التاريخ والان نبدء بالتفاصيل

11 مليار دولار.. التكلفة الإجمالية المتوقعة للانتخابات الأمريكية هذا العام

يتوقع موقع أوبن سيكرتس دوت أورج OpenSecrets.org، بلوغ التكلفة الإجمالية للانتخابات الأمريكية هذا العام حوالي 11 مليار دولار، وبذلك تتفوق انتخابات 2020 في ميزانيتها على جميع الانتخابات السابقة. ومع ذلك، كانت الحملة الانتخابية حتى الآن خالية بشكل ملحوظ من الشكاوى بشأن زيادة الإنفاق المالي كل عام.

وهذا الأمر مضحك بشكل خاص؛ لأن الديمقراطيين تفوّقوا على الجمهوريين هذا العام في جمع التبرعات، سواء كان ذلك في السباق الرئاسي إلى البيت الأبيض، أو فيما يتعلق بالمنافسين في مجلس الشيوخ، وحتى شاغلي المناصب النيابية، وفي الانتخابات المحلية داخل الولايات.

وقالت أكت بلو ActBlue وهي منصة لجمع التبرعات للحزب الديمقراطي الأمريكي على الإنترنت هذا الشهر، إنها جمعت تبرعات بقيمة 1.5 مليار دولار في الربع الثالث، بما في ذلك 71 مليون دولار في يوم واحد، بعد وفاة قاضية المحكمة العليا الأمريكية روث بادر جينسبيرغ. واستخدم ما يقرب من سبعة ملايين شخص «أكت بلو» لتقديم 31 مليون تبرع بمتوسط 47 دولارًا للتبرع الواحد.

ويدفع الأثرياء أيضًا مبالغ تبرعات كبيرة في الولايات المتحدة، حيث وعد الملياردير مايكل بلومبيرج منفردًا بصرف 100 مليون دولار في فلوريدا لهزيمة ترامب.

وذكر موقع فوكس الإلكتروني أن ريد هوفمان، مؤسس موقع لينكيد إن أنفق 100 مليون دولار أيضًا. وتمول وول ستريت والشركات PACs الديمقراطيين على أمل شراء الحماية إذا اجتاح الحزب الكونجرس والبيت الأبيض. وتقدم شركات ومؤسسات وول ستريت دعمها أيضًا لحملات مرشحي الحزب الديمقراطي على أمل حماية أعمالهم في حالة سيطرة مرشحي الحزب الأزرق على مقاعد الكونجرس ورئاسة البيت الأبيض.

Advertisements

وعلى النقيض، تظهر البيانات المالية لحملات مرشحي الحزب الجمهوري أنها كانت أقل. وقالت شركة أوبن سيكرتس إن ميزانية حملة جو بايدن فاقت حملة دونالد ترامب بنحو 350 مليون دولار، كما أن المرشح الديمقراطي سوف ينفق أكثر من ترامب في كل ولاية تقريبًا في الأسبوع الأخير.

وقلت ميزانية مرشحة مجلس الشيوخ الجمهورية مين سوزان كولينز 42 مليون دولار عن منافسها الديمقراطي. بينما قلت ميزانية المرشحة الجمهورية مارثا ماكسالي من ولاية أريزونا بمقدار 33 مليون دولار عن منافسها. وقلت ميزانية المرشح الجمهوري توم تيليس من نورث كارولينا بـ 25 مليون دولار، وانخفضت ميزانية المرشح الجمهوري أيضًا جوني إرنست من ولاية آيوا بمقدار 23 مليون دولار، وهو ما يمثل فرقًا كبيرًا بين المرشحين الجمهوري والديمقراطي في الولاية.

وتميل أنماط التبرع إلى التغيّر بشكل دائم عبر الدورات السياسية اعتمادًا على التوجه الوطني وتوقعات الحزب. لكن الغضب من تمويل الحملات الانتخابية اختفى كذلك هذا العام، حيث يبدو أن الديمقراطيين يعترضون فقط على زيادة تمويل الحملة الانتخابية في السنوات التي يحصل فيها الجمهوريون على تبرعات أكثر.

ختامًا، يُعد هذا تذكيرًا آخر بأن الشكاوى حول المخالفات المالية في السياسة دائمًا ما تكون مليئة بالنفاق والمواقف الزائفة. وإصلاح تمويل الحملات بالشكل الذي يتخيّله السياسيون التقدميون من المستحيل أن يتوافق مع التعديل الأول في الدستور الأمريكي، الذي ينص على ضرورة الحفاظ على حرية التغيير.

لكن الديمقراطيين يحبون إثارة تلك القضية وينددون بأموال حملات الجمهوريين الانتخابية، على الأقل عندما يخسرون الانتخابات. ولكن عندما يفوزون بها يوافقون على التبرعات الكبيرة، ويخلطون بين المال والسياسة، مباشرة بعد توليهم السلطة التي وصلوا لها بمساعدة تلك التبرعات الضخمة.