شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة الكيماوية" تجرى تغييرات فى كل إدارات الشركات التابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إنه سيتم إجراء تغييرات فى كل الشركات التابعة وذلك خلال الفترة المقبلة، لافتا أن الجمعيات العامة فوضت الشركة القابضة الكيماوية للقيام بتلك التغييرات وفقا لنتائج أعمال الشركات وتحسنها من عدمه، بجانب التوافق مع قانون 185 لسنة 2020، والخاصة بتشكيل المجالس وفصل الادارة عن الملكية وكذلك تعديل الأنظمة الأساسية للشركات التابعة.

وعقدت الجمعيات العامة لكل الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث تم الانتهاء منها،عدا جمعية شركة الصناعات الكيماوية كيما، وشركة الدلتا للأسمدة سماد طلخا، ومن المقرر عقدهما يوم 4 نوفمبر المقبل.

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أضاف عماد الدين مصطفى لـ " الخليج 365 " إنه بعد الانتهاء من تقييم نتائج أعمال الشركات سيتم الدفع بقيادات جديدة قادرة على تطويرها وتنفيذ الخطط الطموحة للارتقاء بها خلال الفترة المقبلة، ولا سيما حسن استغلال الأصول وتنشيط التسويق وترشيد النفقات.

يشار إنه تتبع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 16 شركة أغلبها يعانى من خسائر نتيجة تقادم الآلات والمعدات وجائحة كورونا.