شكرا لقرائتكم خبر عن مليار و914 مليون دولار صادرات مصر الوطنية خلال شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت بيانات حكومية، أن الصادرات الوطنية المصرية سجلت نحو مليار و914 مليون دولار فى شهر أغسطس الماضى، موزعة بين مجموعة من البنود، وهى الوقود والقطن الخام، والمواد الخام، بالإضافة إلى السلع نصف المصنعة والسلع تامة الصنع والطاقة الكهربائية.

وتناولت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حجم الصادرات الوطنية من البنود السابقة، حيث بلغت صادرات القطن الخام نحو 17 مليون و253 ألف دولار فى أغسطس الماضى، مقابل 7 ملايين و805 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 9 ملايين و448 ألف دولار، يليها الوقود وبلغت صادراته 255 مليون و22 ألف دولار فى أغسطس الماضي.

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وسجلت صادرات المواد الخام نحو 100 مليون و689 ألف دولار فى أغسطس الماضى، بالإضافة إلى صادرات السلع نصف المصنعة بقيمة 518 مليون و452 ألف دولار، ثم صادرات السلع تامة الصنع بقيمة مليار و14 مليون دولار فى أغسطس الماضى، مقابل 901 مليون و459 ألف دولار فى نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 113 مليون و533 ألف دولار، وأخيرا صادرات الطاقة الكهربائية حيث بلغت قيمة صادراتها نحو 7 ملايين و777 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، مقابل 6 ملايين و215 ألف دولار فى شهر أغسطس عام 2019، بزيادة بلغت نحو مليون و562 ألف دولار.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن قيـمة العجــز فى الميـزان التجارى بلغت 3.02 مليار دولار خلال أغسطس 2020، مقابل 3.80 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 20.5٪.