شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تكشف رصيد شهادات الإيداع الدولية للشركات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر، لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات، وتراجع رصيد شهادات البنك التجاري الدولي-مصر إلى 132.303 مليون شهادة، ، فيما ارتفع رصيد شهادات إيداع شركة شركة عامر جروب إلى 228.567 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة إلى 182.402 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع شركات بالم هيلز للتعمير عند 705.922 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 460.937 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك عند 329.086 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 174.456 مليون شهادة، المصرية للاتصالات إلى 169.632 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية عند 85.003 مليون شهادة، نعيم القابضة عند 83.146 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع شركات حديد عز عند 74.721 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية-دومتي 61.248 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 32.674 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أكتوبر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وخسر رأس المال السوقي 517 مليون جنيه، ليغلق عند 605.386 مليار جنيه.

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وبلغ حجم التداول على الأسهم 389.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.1 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.04%، والعرب على 6.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 17 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 134.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.8 مليون جنيه، 131.4 مليون جنيه، 12.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 10515 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1990 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 12478 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 4028 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2743 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 1200 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.