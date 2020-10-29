شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء..الحكومة توافق على تطوير تكنولوجيا خدمات النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الاقتصاد عدد من الأحداث والتي نشرها الخليج 365 على مدار اليوم، والتي كان من بينها ارتفاع طفيف في سعر الذهب، إضافة إلى تقارير أداء البورصات الخليجية والمصرية.، وفيما يلى أهم الأنباء الاقتصادية.





الحكومة توافق على تطوير تكنولوجيا خدمات النقل

وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروع رئيسي جديد بمسمى "تطوير تكنولوجيا خدمات النقل" بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بالعام المالي 2020/2021، باستثمارات قدرها 16.5 مليون جنيه (تمويل ذاتي)؛ وذلك في إطار تنفيذ مشروع كارت النقل الذكي والتذكرة الموحدة، وتنظيم خدمات النقل البري الداخلي والدولي والاشراف عليها ورفع كفاءتها بما يتماشى مع الاحتياجات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في هذا المجال.

ارتفاع المعروض النقدى 18.6 %

قال البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، إن المعروض النقدى ارتفع 18.62% على أساس سنوى فى سبتمبر.وأظهرت البيانات الأولية التى أعلنها البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2019/2020 ‏‏‏بمعدل 10.4%‏ لتسجل أعلى مستوى تاريخى لها بلغ نحو 27.8 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة).

كما ارتفعت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر يونيو 2020 بمعدل 33.7% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2019).





مؤشرات البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أكتوبر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وخسر رأس المال السوقي 517 مليون جنيه، ليغلق عند 605.386 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 10515 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1990 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 12478 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 4028 نقطة.





مبادرة تمويل جديدة لجهاز المشروعات

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق التي تعانى من هذه الظاهرة، قام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوقيع عقود مع 11 محافظة بإجمالي تمويل قدره 228 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية والمجتمعية في محافظات الأقصر، أسيوط، المنيا، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الغربية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية وكفر الشيخ وذلك ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التي ينفذها الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يحرص على المساهمة في الجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة بهدف تحقيق التكامل بين أنشطة الجانبين.

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وأضافت نيفين جامع أن الجهاز يتعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتطوير المناطق التي تعانى من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق تنفيذ مشروعات لتحسين البنية الأساسية والمرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى للارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين في هذه المناطق من ناحية وتهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب علي إقامة هذه النوعية من المشروعات ومن جهة أخرى توفير فرص عمل كثيفة للعمالة غير المنتظمة ومتوسطة المهارة.





مبيعات للأجانب بالبورصة المصرية

دفعت مبيعات أجنبية، مؤشرات البورصة المصرية للتراجع بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء صعود هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 10501 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 1987 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 12469 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 4021 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 1867 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 2738 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.74% ليصل إلى مستوى 1199 نقطة.

7 أسهم تصعد ببورصة مسقط بجلسة الأربعاء على رأسها العمانية لخدمات التمويل

ارتفع سوق مسقط للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث صعد مؤشر سوق مسقط (30)، بنسبة 0.06% رابحًا 2.08 نقطة ليغلق عند مستوى 3557.770 نقطة، وبلغ حجم التداول 6.8 مليون سهم بقيمة 1.01 مليون ريال عبر تنفيذ 331 صفقة لعدد 41 سهمًا.

وارتفعت 7 أسهم ببورصة مسقط على رأسها سهم "العمانية لخدمات التمويل" بنسبة 4.29%، ثم سهم، ثم سهم "مسندم للطاقة" بنسبة 3.77%، ثم سهم "الانوار لبلاط السيراميك" بنسبة 3.48%، فيما تراجع 12 سهما على رأسها سهم "الوطنية للتمويل" بنسبة 9.29%، ثم سهم "اس ام أن باور القابضة" بنسبة 8.33%، ثم سهم "المدينة تكافل" بنسبة 2.67%، فيما تصدر سهم "بنك مسقط" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 413.1 ألف ريال عماني.