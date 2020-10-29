شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر بورصة النيل بنسبة 17.91% خلال جلسات شهر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 4.31% ليغلق عند مستوى 10515.25 نقطة خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 6.62% ليغلق عند مستوى 1870.7 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" تراجعاً بنحو 5.27% مغلقًا عند مستوى 2743.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 2.22% مغلقًا عند مستوى 12478.48 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 17.91% ليغلق عند مستوى 1200.93 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 13.3 مليار جنيه خلال جلسات شهر أكتوبر المنتهي، ليغلق عند مستوى 605.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.2%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 313.4 مليار جنيه إلى 304 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 3%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 191.8 مليار جنيه إلى 191.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 0.01%.

كما تراجع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 505.2 مليار جنيه إلى 495.7 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.9%، ونزل رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.1 مليار جنيه إلى 1.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض 27.6%.

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وبالنسبة للتداول، تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 47.9 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 7.005 مليار ورقة منفذة على 793 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 66.2 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 9.670 مليار ورقة منفذة على 953 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 33.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 40.5 مليون ورقة منفذة على 2357 عملية خلال شهر أكتوبر المنتهى، واستحوذت الأسهم على 55.82% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 44.18%، وفقاً للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 11.2 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 2.7 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 273 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 8.1 مليار جنيه، بحجم تداول 3.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 344.3 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 19.3 مليار جنيه بحجم تداول 5.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 617.4 ألف عملية.