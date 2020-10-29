شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للتأمين: هناك تفهم حاليا للائحة الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد باسل الحينى، رئيس مصر القابضة للتأمين، أن لائحة الموارد البشرية الجديدة لشركات قطاع الأعمال العام، أن اللائحة الجديدة مليئة بالنقاط الإيجابية، لافتا إننا حريصين على عدم الانتقاص من حقوق العاملين الذين قاموا بفعل دون الاطلاع على اللائحة.

وأضاف خلال لقاء فى برنامج مال واعمال على قناة اكسترا نيوز، أن الوضع تغير بعد لقاء الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام مع قيادات النقابات العمالية بحضورى، وبالتالى تغيرت الأوضاع وبات هناك قبول ورغبة فى كتابة الملاحظات على اللائحة.

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أشار باسل الحينى، أن اللائحة تحرص على حقوق الدولة كمساهم ومن حقها الربحية، كما أن هناك زيادة فى الأرباح عموما بدون حد معين عكس ما كان يتم سابقا، لافتا أننا بصدد تقديم الملاحظات للوزارة بحيث تنتهى نهاية سعيدة للجميع.

وحول مشروع التحول الرقمى أشار أن الشركات كانت قطعت شوطا كبيرا قبل تطبيق نظام التحول الرقمى الخاص بشركات قطاع الأعمال العام، خاصة شركة مصر لتأمينات الحياة التى بدأت مبكرا وتليها شركة مصر للتأمين، وهو يضاهى أكبر الشركات العالمية.

وأوضح الحينى أن مشروع التحول الرقمى والتطوير المؤسسى لا مثيل له وهو يتيح لكل شركة قابضة من الشركات الثمانية معرفة كل ما يحدث فى شركاتها التابعة فى وقت حدوثه شاملا كل البيانات والمعلومات للشركات التابعة وذلك من خلال " ضغطة زر".