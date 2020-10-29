أخبار البورصة اليوم الأربعاء 28-10-2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 28-10-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أكتوبر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وخسر رأس المال السوقي 517 مليون جنيه، ليغلق عند 605.386 مليار جنيه.





إيقاف تداول 19 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 19 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الحديد والصلب المصرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، ريكاب للاستثمارات المالية، بنك قطر الوطني الأهلي، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مستشفى النزهة الدولي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الأهلي للتنمية والاستثمار، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الدلتا للتأمين.





البورصة تخسر 517 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أكتوبر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وخسر رأس المال السوقي 517 مليون جنيه، ليغلق عند 605.386 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 389.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.1 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.04%، والعرب على 6.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 17 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 134.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.8 مليون جنيه، 131.4 مليون جنيه، 12.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 10515 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1990 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 12478 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 4028 نقطة.

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فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2743 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 1200 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.





العامة للصوامعأعلنت الشركة العامة للصوامع والتخزين، عن نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، وحققت الشركة إيرادات بلغت 86.2 مليون جنيه عن فترة 30 سبتمبر لعام 2020 مقابل 73.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 17.81%، وحققت صافي ربح بلغ 7.7 مليون جنيه مقابل 6.7 مليون جنيه بنسبة نمو 15.06%.

مطاحن القاهرة

أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، عن النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر لعام 2020، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق خسارة قدرها 9.183 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 8.330 مليون جنيه خلال الفترة المثيلة من العام السابق.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيدة بالبورصة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الألومنيوم العربية، 9670 سهم، 293.2 ألف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية 500 سهم.

فيما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي الألومنيوم العربية، المصرية لخدمات النقل (ايجيتنرانس)، 293.2 ألف سهم، 60.1 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بالشركة العامة للصوامع والتخزين 7417 سهم، واشترى مجلس إدارة شركة سي اي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 462.2 ألف سهم.





المولد النبويقررت إدارة البورصة المصرية، تعطيل العمل يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020، بمناسبة المولد النبوي الشريف، على أن يستأنف العمل صباح يوم الاحد الموافق 1 نوفمبر 2020.