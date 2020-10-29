شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأربعاء 28-10-2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء 28-10-2020، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أكتوبر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وخسر رأس المال السوقي 517 مليون جنيه، ليغلق عند 605.386 مليار جنيه.





إيقاف تداول 19 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، عن إيقاف التداول على أسهم 19 شركة، ولمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم الحديد والصلب المصرية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، ريكاب للاستثمارات المالية، بنك قطر الوطني الأهلي، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ مستشفى النزهة الدولي، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، الأهلي للتنمية والاستثمار، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، الدلتا للتأمين.





البورصة تخسر 517 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر أكتوبر، إذ تراجع المؤشر الرئيسي، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وخسر رأس المال السوقي 517 مليون جنيه، ليغلق عند 605.386 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 389.7 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 41.1 ألف عملية لعدد 183 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.77% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.04%، والعرب على 6.2% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 26.43% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.56%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 17 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 134.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 9.8 مليون جنيه، 131.4 مليون جنيه، 12.4 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 10515 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 1990 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 12478 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 4028 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان، بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2743 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 1200 نقطة.

وصعدت أسهم 73 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 91 شركة، ولم تتغير مستويات 19 شركة.





وضمت الأسهم المرتفعة:

- الدلتا للتأمين بسعر إغلاق 27.530 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.99%.

- مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بسعر إغلاق 18.580 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.81%.

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- المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.957 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.62%.

- مستشفى النزهة الدولي بسعر إغلاق 45.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.56%.

- فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بسعر إغلاق 32.640 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.08%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- ريكاب للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 4.920 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.04%.

- جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 1.770 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.35%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 16.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.54%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 17.390 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.50%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 12.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.16%.