شكرا لقرائتكم خبر عن "مصنعك جاهز".. ندوة تعريفية بالمشروعات الصغيرة بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشــام سعــودى ، نقيب المهندسين بالإسكندرية ولجنة الصناعة والطاقة برئاسة الدكتور حسـن لطفــى، ندوة تعريفية بعنوان "مصنعك جاهز" بالإشتراك مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مجال صناعات البلاستيك بحضور محمد صلاح الدين مدير مكتب الجهاز بالإسكندرية.

وقالت نقابة المهندسين بالاسكندرية ،فى بيان صحفى اليوم الأربعاء ، أن الندوة تأتى فى إطار التعاون بين لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لخدمة المهندسين وتعريفهم بمبادرات ودور الجهاز في تأسيس وتنمية المشروعات والصناعات الصغيرة وتشجيع العمل الحر.

وأضاف الدكتور حسـن لطفــى ، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بنقابة المهندسين بالإسكندرية، أن الندوة تأتي فى إطار أنشطة وفعاليات اللجنة للتعريف بأهمية المشروعات والصناعات الصغيرة والمتوسطة المغذية للصناعات الكبرى ودورها الهام كأحد عناصر ومقومات نهضة الصناعة المصرية في جميع المجالات خلال الفترة القادمة ، لافتا الى أنه يجب تعريف شباب المهندسين بأهمية هذه المشروعات وأساليب تمويلها للحصول على فرص كبيرة تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع تساهم في نهضة الصناعة المصرية.

وقال محمد صلاح الدين، مدير مكتب جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية أن الجهاز تم إنشاؤه عام 2017 ليحل محل الصندوق الاجتماعي للتنمية مع إضافة العديد من الأدوار للجهاز لتلبيه إحتياجات ومتطلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا أن الجهاز لديه الموارد البشرية والمالية اللازمه ووجود عدد33 فرع بالمحافظات منهم 2 بالإسكندرية.

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وأضاف صلاح الدين ، خلال كلمته أن هناك عدة أدوار للجهاز منها إقتراح التشريعات والقوانين المتعلقة بالمشروعات الصغيرة ويختص أيضا بنشر وتشجيع مبادرات ريادة الأعمال على مستوى الجمهورية، ووضع السياسات والإستراتيجيات التي تهدف إلى تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتنسيق بين جميع الجهات والمبادرات المعنية في وضع الاستراتيجيات وخطط العمل ، مشيرا الى أنه تم إصدار قانون رقم 152 لسنة 2020 الخاص بالمشروعات الصغيرة والذى يختص برسم سياسات نشر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن هناك خدمات متعددة يقدمها الجهاز لخدمة المنشآت الصغيرة منها الخدمات المالية، والخدمات غير المالية، وخدمة الشباك الواحد، وخدمات تسويقية كتنظيم المعارض ، مؤكدا أنه تجهيز 244 وحدة صناعية وتم طرحها للايجار وأيضا التمليك ،