البترول: عبدالخالق فرج رئيسا لمجلس إدارة للشركة المصرية لمشتقات الغاز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بتكليف المهندس عبدالخالق فرج رئيس المجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية لمشتقات الغاز اعتبارا من 1نوفمبر 2020وذلكولخروج شاغلها لسن التقاعد. كما أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارا بشغل المهندس وائل على أحمد مديرا عاما للعمليات بالشركة المتحدة لمشتقات الغاز اعتبارا من1نوفمبر 2020

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