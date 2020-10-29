شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة: 10 آلاف شخص زار "تراثنا" و28 قطاع شارك بالمعرض هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت نيفين جامع ، وزيرة الصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات، إن الجهاز يدعم أصحاب الحرف اليدوية والتراثية عبر عدد من المستويات ، أهمها تقديم خدمات مالية وتمويلية، إضافة إلى خدمات تسويق المنتجات مثل معرض تراثنا، الذى تم تنظيمه على مدار دورتين، مشيرة إلى أن جهاز المشروعات يقدم خدمات للقطاع التجارى والصناعى والخدمى.

وأضافت جامع ، في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وجه بإقامة معرض للحرف اليدوية بمساحة 10 آلاف متر، على الرغم من أن أكبر معرض لهذا القطاع كان 3 آلاف متر، لافتة إلى أن 33 فرع لجهاز المشروعات عمل على حصر أصحاب الحرف ، ثم بدأنا تلقى طلبات الاشتراك في معرض تراثنا، وشكلنا لجان للتأكد من المنتجات المشاركة في المعرض.

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وأشارت وزيرة الصناعة ، إلى أن عدد زوار معرض تراثنا يتراوح بين 9 إلى 10 آلاف يوميا، وكان القطاعات جميعها ممثلة في معرض تراثنا ووصل إلى 28 قطاع ، أبرزها الخزف والفخار والأحجار والخشب وغيرها من كافة الحرف، وشهد المعرض مشاركة واسعة من أصحاب الحرف على مستوى الجمهورية.