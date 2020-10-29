شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الدولار الأمريكى يهبط بأسعار الذهب 2 % عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الذهب بما يصل إلى اثنين وفقدت الفضة حوالي ثلاثة أضعاف اليوم الأربعاء، في مؤشر التداول على الدولار في غياب أي مؤشرات تحفيز مالي أمريكي وشيك السرعة الاقتصادية لجائحة كوفيد -19.

الوقت الحاضر السعر الفوري لأدنى مستوياته منذ 28 سبتمبر عند 1869.21 دولار للأوقية (أستراليا) تحسن لاحقا ليسجل 1879.03 دولارًا بتوقيت جرينتش 1734 بتوقيت جرينتش. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.7٪ ليتحدد سعر التسوية عند 1879.20 دولار.

وهوت الفضة إلى 23 درجة، منخفضة من المدى.

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وقال بوب هابركورن ، كبير إستراتيجيي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز ، "كانت المعادن معتمدة من شديدا على ومع مزيد من التحفيز في هذه المرحلة ،سكر المراهنة على النزول مسيطر تماما حاليا، إجمالا ، سوق الذهب منخفضة بسبب الدولار الأمريكي من أجل التحليلات.

قفز الدولار 0.6 في أعلى مستوياته في أعلى المستويات مقابل سلة عملات رئيسية أخرى ، مع مؤشرات فرض رسوم إيجابية.

نزل البلاتين 1.4٪ إلى 866.66 دولار للأوقية ، وهبط البلاديوم 3.5٪ إلى 2249.04 دولار.