شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يتراجع 10 جنيهات بالتعاملات المسائية وعيار 21 يسجل 823 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت أسعار الذهب مساء اليوم في مصر قرابة 10 جنيهات، وذلك بسبب هبوط الذهب عالميا ليهبط من 1908 إلى 1877 دولار ، وهو ما انعكس على أسعار الذهب في سوق الصاغة بالتعانلات المسائية.

أسعار الذهب ..

عيار 18 سجل 705.5 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 823 جنيها للجرام

عيار 24 سجل 940.5 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 6584 جنيها

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أوقية الذهب 1877 دولار



وتراجعت أسعار الذهب 2 % عالميا ليهبط السعر الفوري لأدنى مستوياته منذ 28 سبتمبر عند 1869.21 دولار للأوقية ثم تحسن لاحقا ليسجل 1879.03 دولارًا بتوقيت جرينتش، ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.7٪ ليتحدد سعر التسوية عند 1879.20 دولار.

وقال بوب هابركورن ، كبير إستراتيجيي السوق في آر.جيه.أو فيوتشرز ، "كانت المعادن معتمدة من على مزيد من التحفيز في هذه المرحلة ،سكر المراهنة على النزول مسيطر تماما حاليا وإجمالا ، سوق الذهب منخفضة بسبب الدولار الأمريكي من أجل التحليلات.

وقفز الدولار 0.6 في أعلى مستوياته في أعلى المستويات مقابل سلة عملات رئيسية أخرى ، مع مؤشرات فرض رسوم إيجابية، نزل البلاتين 1.4٪ إلى 866.66 دولار للأوقية ، وهبط البلاديوم 3.5٪ إلى 2249.04 دولار.