شكرا لقرائتكم خبر عن "القابضة للتأمين " تؤكد 60 مليار جنيه حجم استثمارات المجموعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد باسل الحينى ، رئيس مجموعة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، أن حجم محفظة استثمارات المجموعة حاليا نحو 60 مليار جنيه، وهى تتغير من وقت لأخر ، مضيفا نحن أكبر مستثمر مؤسسى في مصر .

وقال الحينى ، خلال لقاء مع برنامج مال وأعمال علي قناة اكسترا نيوز ، إن جائحة كورونا أثرت على شركاتنا نتيجة تخفيض العمالة خلال الأزمة ، بجانب تأثرنا بالقطاعات الاقتصادية المتنوعة ، لافتا أننا خرجنا رابحين خلال النصف الثانى من العام بفضل المحفظة الاستثمارية الكبيرة ، معربا عن أمه فى استقرار

الأمورالفترة المقبلة .

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وحول طرح الشركات فى البورصة، قال الحينى ، إن هذا ليس قرارنا ولا سيما إن برنامج الطروحات تعطل،نتيجة كورونا ، والأولوية لعدد من الشركات المرحلة المقبلة نحن لسنا من بينها ،لكن دورنا تأهيل الشركات الى الخطوة القادمة التى يحددها المالك ، وفيما يتعلق بالتعاون مع صندوق مصر السيادي أوضح إننا نملك 70% من القاهرة الخديوية ،ونتعاون مع كافة الجهات لتطويرها وتنميتها ، لافتا أن الباب مفتوح للتعاون مع الصندوق بشكل فعال.