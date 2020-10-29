شكرا لقرائتكم خبر عن "البترول " تنفذ مناورة لمكافحة التلوث البحرى فى "ميناء الحمراء" بالبحر المتوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الوعى المتنامى للحفاظ على البيئة وخاصة حماية البيئة البحرية من التسربات النفطية ، تقوم وزارة البترول ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول بالتنسيق مع وزارة البيئة متمثلة فى جهاز شئون البيئة وجميع الهيئات والمؤسسات المعنية بحماية البيئة البحرية لتنفيذ النصوص الواردة فى قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994.

وأكد المهندس ابراهيم مسعود ، رئيس شركة بترول الصحراء الغربية «ويبكو» إحدي شركات قطاع البترول أن شركة ويبكو ، نفذت المناورة التدريبية الرئيسية لعام 2020 تحت اسم "مصر المحروسة 14 " بمشاركة فعالة من شركة الخدمات البترولية للسلامة والبيئة وهى المناورة الرئيسية السنوية على مكافحة التلوث البترولي في البحر المتوسط اليوم بمنطقة ميناء الحمراء البترولي، وهو أحد الموانئ المتخصصة الهامة والذى يقع على ساحل البحر المتوسط بموقع ميناء الحمراء بترولي و يستخدم كمرفق لاستقبال وتخزين وشحن وتصدير الزيت الخام المنتج من حقول بترول الصحراء الغربية، والتي تدير التشغيل به شركة بترول الصحراء الغربية .

وأوضح مسعود ، أنه يتم فيها مكافحة التلوث البترولي البحري باستخدام منظومات ومعدات المكافحة الحديثة على محاور مختلفة:

أولا : احتواء زيت البترول المتسرب بغرض استرجاعه بواسطة المعدات المخصصة لذلك .

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ثانيا: تأمين محطة تحلية مياة البحر لمدينة العلمين الجديدة والتي تم انشائها حديثا ولما لها من أهمية استراتيجية عالية.

ثالثا : تطهير حاجز الأمواج الخاص بالميناء ، والشواطئ المتضررة .

وتهدف هذه المناورة الى تحقيق أفضل فهم لتنفيذ خطط الطوارئ والتشريعات التي تحكم التأهب والاستجابة لحوادث التسرب البترولى فى مواجهة مثل هذه الحوادث والوقوف على المعدلات الزمنية لأطقم مراكز مكافحة التلوث البترولى فى تقديم سرعة الاستجابة والوقوف على مدى الكفاءة الفنية للأفراد والمعدات وعلى تنفيذ المناورات التدريبية ذات المستويات المحدودة والمتوسطة والكبيرة.