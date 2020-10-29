شكرا لقرائتكم خبر عن "فورد" تحقق أرباحا وإيرادات قوية في الربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "فورد موتور" خلال تعاملات ما بعد إغلاق جلسة الأربعاء عقب إعلان شركة السيارات الأمريكية تحقيق إيرادات وأرباح أعلى من التوقعات خلال الربع السنوي الثالث.



وحققت "فورد" أرباحا بحوالي 65 سنتا لسهم في الربع الثالث بالإضافة إلى إيرادت بحوالي 37.5 مليار دولار، بينما أشارت التوقعات إلى تحقيق أرباح بعشرين سنت للسهم وإيرادات عند 35.7 مليار دولار.



وسجلت "فورد" أرباحا تشغيلية بحوالي 3.6 مليار دولار أعلى من توقعات المحللين التي أشارت إلى تحقيق أرباح تشغيلية بنحو 1.4 مليار دولار.

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وصرح المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة "فورد" "جيم فارلي" بأن الشركة أمامها المزيد من الفرص الواعدة مشيرا إلى أنها سوف تبدأ النمو مرة أخرى.



وتجدر الإشارة إلى أن "فارلي" تولى قيادة "فورد" خلفا لـ"جيم هاكت" بداية من الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "فورد" بنسبة 3.8% إلى 7.99 دولار خلال التعاملات الإلكترونية بعد إغلاق الجلسة على انخفاض بنسبة 2.8% إلى 7.7 دولار، وبلغ أعلى سعر في الجلسة عند 7.8 دولار وأقل سعر عند 7.6 دولار.