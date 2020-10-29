شكرا لقرائتكم خبر عن "بوينج" تعلن عن خطة لتسريح آلاف العمالة بنهاية العام المقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت "بوينج" في بيان يوم الأربعاء عن خطتها لتسريح الآلاف من العمالة بنهاية العام المقبل ضمن جهود خفض التكاليف وواجهة تداعيات كورونا التي أسفرت عن توقف حركة السفر جوا وتراجع الطلب على الطائرات.



وذكر المدير التنفيذي لـ"بوينج " "ديفيد كالهون" بأن مجلس الإدارة أبلغ موظفي الشركة بقرار خفض الوظائف ليصل عدد من سيعملون بالشركة بنهاية عام 2021 إلى 130 ألف موظف.

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وفي نتائج أعمالها الفصلية، اعلنت "بوينج" تسجيل خسائر فصلية بنحو 1.39 دولار للسهم في الربع السنوي الثالث من أرباح بنحو 2.05 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2019، بينما توقع محللون تسجيل خسائر عند 2.52 دولار للسهم.



على النقيض، حققت صانعة الطائرات الأمريكية إيرادات بنحو 14.1 مليار دولار، وهو ما تجاوز توقعات بتحقيق إيرادات عند 13.9 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، هبط سهم "بوينج" بنسبة 4.6% إلى 148.1 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 153.9 دولار في حين سجل أقل سعر عند 148 دولارا.