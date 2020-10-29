شكرا لقرائتكم خبر عن الداو جونز يعمق خسائره ويغلق على انخفاض بأكثر من 900 نقطة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات يوم الأربعاء وعمقت خسائرها في ظل تفاقم أزمة فيروس كورونا على مستوى العالم وعودة بعض الدول إلى فرض قيود الإغلاق مجددا.



وأظهرت بيانات حكومية أن الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة سجل عجزا بنحو 79.4 مليار دولار دون توقعات بتسجيل عجز عند 84.8 مليار دولار.



هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 44 مليون حالة في حين تقترب الوفيات من مليون و72 ألف شخص، وفي أمريكا فقط، ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من تسعة ملايين شخص بينما توفي أكثر من 232 ألف شخص حتى الآن.



وأعلنت الحكومة الفرنسية إعادة فرض إغلاق شامل في كافة أنحاء البلاد بعد خروج فيروس كورونا عن السيطرة وتفشيه بوتيرة سريعة.

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وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 5.5% أو ما يعادل 2.18 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 37.39 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 39.01 دولار وأقل سعر عند 37.04 دولار.



وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 4.7% أو ما يعادل 1.97 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 39.64 دولار للبرميل، وسجلت أعلى سعر عند 40.7 دولار وأقل سعر عند 38.8 دولار.



وفي ختام التعاملات، هبط "داو جونز" بنسبة 3.4% (ما يعادل 943 نقطة) إلى 26520 نقطة، وهي أكبر خسائر يومية منذ يونيو/حزيران، وسجل أعلى مستوى عند 27102 نقطة وأقل مستوى عند 26497 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 3.7% (ما يعادل 426 نقطة) إلى 11005 نقاط، وسجل أعلى مستوى عند 11250 نقطة وأقل مستوى عند 10999 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 3.5% (ما يعادل 119 نقطة) إلى 3271 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3342 نقطة وأقل مستوى عند 3268 نقطة.