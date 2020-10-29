شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض من أعلى مستوى في 14 شهراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات يوم الأربعاء وسط سعي المستثمرين نحو جني الأرباح ما دفع المستثمرين نحو التراجع من أعلى مستوى في أربعة عشر شهرا سجله في جلسة أمس الثلاثاء عند 4.22 دولار للبوشل.



وكانت عقود الذرة والصويا قد تلقت دعما بالأمس نتيجة قوة الطلب الصيني على السلع الزراعية الأمريكية.

Advertisements



هذا، وتترقب الأسواق المزيد من البيانات الحكومية الصينية لمعرفة مدة إقبال بكين على شراء المزيد من الصويا والذرة من الولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:32 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 93.05 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 3.4% إلى 4.01 دولار للبوشل، وسجلت السلعة الزراعية أعلى سعر اليوم عند 4.15 دولار في حين سجلت أقل سعر عند 4 دولارات للبوشل.