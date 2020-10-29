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شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بحوالي 5% إلى أدنى مستوى منذ سبتمبر والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر/أيلول، وذلك وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية.
يأتي ذلك في ظل تصاعد أزمة فيروس كورونا في عدد من الدول على مستوى العالم مما ينذر بمزيد من الأضرار على الاقتصاد العالمي.
وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 44 مليون حالة في حين ارتفع العدد في أمريكا وحدها إلى أكثر من تسعة ملايين شخص بينما توفي أكثر من 232 ألف شخص حتى الآن في الولايات المتحدة.
من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 93.05 نقطة.
وفي ختام التعاملات، تراجعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 4.9% أو ما يعادل 1.21 دولار وأغلق المعدن عند 23.359 دولار للأوقية، وسجل أعلى سعر عند 24.675 دولار في حين سجل أقل سعر عند 23.060 دولار.
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