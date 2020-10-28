شكرا لقرائتكم خبر عن ريدان الغذائية تُعيد جدولة عقد تمويل مرابحة مع أوركس للتأجير التمويلي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة ريدان الغذائية عن توقيع اتفاقية إعادة جدولة عقد تمويل مرابحة بقيمة 35.094 مليون ريال، مع شركة أوركس السعودية للتأجير التمويلي.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول"المالي، اليوم الأربعاء، إن التمويل والجزء المعاد جدولته سيتم على دفعتين بقيمة 18.919 مليون ريال بالإضافة إلى 16.175 مليون ريال.

وأفادت الشركة، بأن الجزء المعاد جدولته والمتبقي من التمويل يبلغ 24.298 مليون ريال، علماً بأن إجمالي المبلغ بعد إعادة الجدولة سيكون 27.515 مليون ريال شامل الفائدة والرسوم الإدارية.

وأشارت الشركة إلى أن إعادة جدولة التمويل ستتم لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة، علماً بأن دة التمويل قبل الجدولة وبعدها هي 5 سنوات.

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وبحسب البيان، سيتم ترحيل موعد استحقاق الدفعة الأولى من 15 أبريل 2023 قبل إعادة الجدولة إلى 5 أكتوبر 2024 بعد إعادة الجدولة، على أن يتم ترحيل موعد استحقاق الدفعة الثانية من 10 فبراير 2024 قبل إعادة الجدولة إلى 15 أكتوبر 2024 بعد إعادة الجدولة.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 8.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وعزت الشركة تكبد الخسائر خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020 إلى انخفاض المبيعات والإيرادات الأخرى (ومن الأسباب جائحة كورونا). وارتفاع تكلفة المبيعات والتكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى وارتفاع مصاريف التسويق ومصاريف التمويل.

وتراجعت المبيعات إلى 23.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 63.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي خسائر بلغ 15.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 3.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.