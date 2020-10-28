شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق عند أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ولم يتمكن المعدن النفيس من الصعود بدعم من تفاقم أزمة فيروس "كورونا".



هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 44 مليون حالة في حين ارتفع العدد في أمريكا وحدها إلى أكثر من تسعة ملايين شخص بينما توفي أكثر من 232 ألف شخص حتى الآن في الولايات المتحدة.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:07 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 93.05 نقطة.



وفي ختام التعاملات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول بنسبة 1.7% أو ما يعادل 32.7 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1879.2 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى منذ الثامن والعشرين من سبتمبر/أيلول، وسجل أعلى سعر عند 1912.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 1869.1 دولار.