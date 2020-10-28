شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع كملاذ آمن في ظل تصاعد أزمة "كورونا" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار خلال تداولات اليوم الأربعاء أمام أغلب العملات الرئيسية في ظل إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية كملاذ آمن نتيجة تصاعد أزمة فيروس كورونا.



وأظهرت بيانات حكومية أن الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة سجل عجزا بنحو 79.4 مليار دولار دون توقعات بتسجيل عجز عند 84.8 مليار دولار.

Advertisements



هذا، وقد ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا على مستوى العالم إلى أكثر من 44 مليون حالة في حين تقترب الوفيات من مليون و72 ألف شخص، وفي أمريكا فقط، ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من تسعة ملايين شخص بينما توفي أكثر من 232 ألف شخص حتى الآن.



وعقب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس التاجي بأن الأمر يرجع إلى المزيد والمزيد من الاختبارات.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:19 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 93.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 93.6 نقطة في حين سجل أقل سعر عند 93.05 نقطة.