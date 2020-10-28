شكرا لقرائتكم خبر 541.6 مليارا إيرادات الميزانية في 9 أشهر مقابل مصروفات 725.7 مليارا والعجز 184.1 مليارا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغ إجمالي الإيرادات في الميزانية العامة للدولة بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 541.6 مليار ريال، مقابل إجمالي مصروفات بقيمة

725.7 مليار ريال، مسجلة بذلك عجزا بقيمة 184.1 مليار ريال.

وبلغت الإيرادات النفطية خلال التسعة أشهر 317 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 224.5 مليار ريال.

وبحسب التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة الصادر على موقع وزارة المالية أمس، بلغت الإيرادات في الربع الثالث 215.6 مليار ريال، مقابل مصروفات بقيمة 256.3 مليارا،لتسجل الميزانية الربعية عجزا بنحو 40.77 مليار ريال.

وأظهر تقرير الميزانية ارتفاع حجم الدين العام مع نهاية الربع الثالث إلى نحو 847.7 مليار ريال، بزيادة 169.8 مليار ريال عن مستوياته بنهاية عام 2019 التي كانت في حدود 677.9 مليار ريال.

وفي التفاصيل ارتفع الدين الداخلي إلى 497.59 مليار ريال، بزيادة 124.8 مليار ريال عن مستوياته في 2019 التي كانت 372.7 مليار ريال، فيما ارتفع الدين الخارجي إلى 350.16 مليار ريال، وبقيمة 45 مليار ريال عن العام الماضي الذي كان 305.16 مليارات ريال.