«الزراعي» يدعم 4 جمعيات تعاونية بالباحة ضمن برنامج التنمية الريفية

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وأوضح نائب مدير عام الصندوق للاستراتيجية، المهندس عادل الجمعة، أن مذكرات التفاهم تهدف وبشكل رئيس إلى تمويل الأنشطة الزراعية الريفية بالتعاون مع هذه الجمعيات.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّع صندوق التنمية الزراعية أمس أربع مذكرات تفاهم مع جمعية النحالين التعاونية في الباحة، والجمعية التعاونية للرمان بمنطقة الباحة، والجمعية التعاونية الزراعية في الباحة، والجمعية التعاونية الزراعية في بلجرشي، تشمل دعم المستفيدين في الأنشطة الزراعية الريفية، في إطار دعم وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الزراعية في مختلف المناطق، وذلك ضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بالمملكة.وأوضح نائب مدير عام الصندوق للاستراتيجية، المهندس عادل الجمعة، أن مذكرات التفاهم تهدف وبشكل رئيس إلى تمويل الأنشطة الزراعية الريفية بالتعاون مع هذه الجمعيات.

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