ارتفاع خسائر الحكير 600% في الربع الثالث

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - زادت خسائر شركة مجموعة الحكير خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 600% إلى 109 ملايين ريال مقابل 15.5 مليون ريال في الربع المقابل لعام 2019.

وعليه ارتفعت خسائر الشركة خلال الأشهر التسعة إلى 105.2 ملايين ريال، مقارنة بخسائر 47 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة نفسها من 2019.

وتمتلك مجموعة الحكير عددا من الفنادق والمنتجعات والشقق المفروشة والمتنزهات الترفيهية والمطاعم ومراكز التسوق.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال الربع الثالث مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

1. انخفاض الإيرادات بمبلغ 188.6 مليون ريال وذلك بشكل رئيس بسبب:

- تأثر إيرادات الشركة بوجه عام سلبا من تداعيات جائحة

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فيروس كورونا المستجد، كتعليق الرحلات الدولية خلال الربع الحالي وعدم استئنافها بشكل كامل حتى تاريخه، وأيضا نتيجة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة، وذلك للحد من مخاطر انتشار الفيروس والتي أثرت سلبا على عدد مستخدمي خدمات الشركة.

- انخفاض الطلب على قطاع الفنادق من قبل قطاع الأعمال والأفراد، ويشمل ذلك الطلب على الغرف وقاعات الحفلات وقاعات الاجتماعات والتموين الخارجي.

- إغلاق عدد من المواقع ضعيفة الأداء خلال العام الماضي، وشملت مواقع فندقية وترفيهية وتجارية، والتي كانت تحقق خسائر تشغيلية، ونتج عن إغلاق تلك المواقع انخفاض في الإيرادات خلال الربع الحالي بمبلغ 24.8 مليون ريال.

2. انخفاض في حصة الشركة في صافي أرباح المشاريع المشتركة بمبلغ 5 ملايين ريال.