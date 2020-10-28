شكرا لقرائتكم خبر الكهرباء تعيد تدوير 6 ملايين لتر من زيوت المحولات لتقليل النفايات الخطرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعادت الشركة السعودية للكهرباء، تدوير 6 ملايين لتر من زيوت المحولات في 5 سنوات، بهدف تقليل الفقد في الموارد وتقليل إنتاج النفايات الخطرة.

وأوضحت السعودية للكهرباء، أنه إيمانا منها بواجبها الوطني تجاه حماية البيئة، ومسؤوليتها حيال المجتمع والأجيال القادمة، تعمل على الحفاظ على البيئة وصونها والحد من تلوثها، من خلال الالتزام بالقوانين والمقاييس البيئية السارية؛ لحماية الصحة العامة ودعم التنمية المستدامة، مشيرة إلى أنها أعادت تدوير ما يقارب 6 ملايين لتر من زيوت المحولات في الفترة من 2012 - 2016.

وأفادت بأن مواقعها تعمل على مراقبة الانبعاثات من المداخن، بأجهزة المراقبة المستمرة أو بالأجهزة المحمولة، إضافة إلى مراقبة الانبعاثات الشاردة، وتصريف مياه الصرف الصناعي والصحي وتلوث المياه الجوفية والضوضاء البيئية وجودة الهواء في المناطق المحيطة بمنشآتها، والمواد المستنفذة لطبقة الأوزون.

وأكدت السعودية للكهرباء التزامها التام بتصميم جميع مشاريعها؛ لتتوافق مع المقاييس البيئية السائدة، للإسهام في تحسين بيئة المملكة.