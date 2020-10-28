ضبط 40 كجم ذهب في مشغل غير مرخص تديره عمالة مخالفة بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلقت الفرق الرقابية لوزارة التجارة مشغلا غير مرخص يقع بفيلا سكنية بحي العمارية وسط محافظة جدة، استغل من قبل 4 عمال مخالفين من جنسيات عربية وآسيوية، كمقر لتصنيع المشغولات الذهبية دون ترخيص، ومزاولة نشاط المتاجرة في نشاط الذهب والمجوهرات دون سجلات أو تراخيص مزاولة النشاط، إلى جانب وجود شبهة تستر تجاري. وضبطت الوزارة بعد عمليات رصد وتحر للموقع لمدة أسبوع 38 كجم من الأطقم الجاهزة للبيع والتوزيع تحمل دمغة «علامة تجارية» غير مسجلة، بالإضافة إلى كميات كسر ذهب تزن 2 كجم، وأحيلت عينات من المضبوطات للفحص في مختبرات متخصصة. مشغل ذهب مخالف الموقع: حي العمارية وسط محافظة جدة العاملون: 4عمال مخالفين من جنسيات عربيةوآسيوية المخالفات: تصنيع المشغولات الذهبية دون ترخيص Advertisements مزاولة نشاط المتاجرة في الذهب دون سجلات أو تراخيص وجود شبهة تستر تجاري المضبوطات: 38كجم من الأطقم الجاهزة للبيع كميات كسر ذهب تزن 2كجم

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