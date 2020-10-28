شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الفضة تجتاز الهدف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح سعر الفضة بتحقيق هدفنا الأول المنتظر عند 23.60 وكسره بقوة ليستقر دونه، معززاً التوقعات بامتداد الموجة الهابطة على المدى القصير، حيث يصل الهدف التالي إلى 22.13، مع الإشارة إلى أن الثبات دون 23.60 يمثّل شرط أولي لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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