شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث: الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يخترق المقاومة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اندفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي صعوداً بشكل قوي ليخترق مستوى 1.3240 ويقترب من الهدف الإيجابي المتوقع للاختراق عند 1.3362، ليقدّم إشارات على تحول المسار اللحظي وقصير الأمد نحو الارتفاع، مع ضرورة مراقبة المستوى المذكور، حيث إن اختراقه سيؤكد امتداد الموجة الصاعدة لتصل إلى مناطق 1.3500 ثم 1.3612 على المدى القريب، بينما الصمود أمام الاندفاع الحالي سيضغط على السعر للانخفاض من جديد.

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