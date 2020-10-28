شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح أسمنت أم القرى ترتفع 69% بالربع الثالث لارتفاع كمية وقيمة المبيعات والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة أسمنت ام القرى، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 68.5% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.
وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 31.9 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 18.9 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.
وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 38.5 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 25.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.
وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى إرتفاع كمية وقيمة المبيعات وتحسن متوسط سعر البيع مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
كذلك ارتفعت الإيرادات الأخرى للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، بالرغم من إرتفاع مصروف الزكاة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وارتفعت المبيعات إلى 87.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 64 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.
وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 91.4 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 52.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.
وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 59.49 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 33.8 مليون ريال في النصف المقابل من 2019، بنسبة ارتفاع بلغت 76%.
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