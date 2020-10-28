شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح سيسكو ترتفع 319% بالربع الثالث للتحسن في نتائج قطاع الموانئ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 319.4% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 28.1 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 6.7 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 91.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 14.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

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وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2020 إلى التحسن في نتائج قطاع الموانئ والذي كان لها تأثير إيجابي على نتائج الشركة على الرغم من انخفاض النتائج الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية وقطاع أنظمة المياه بسبب التحديات الاقتصادية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وارتفعت المبيعات إلى 259.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مُقابل مبيعات بلغت 172.1 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2019.

وعلى صعيد نتائج أعمال الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 111.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 44.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 83.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 38.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.